Hoe ‘Het verraad van Anne Frank’ tot stand kwam, een explosieve conclusie trok en uit de handel werd gehaald

Tijdens een herfstavond in oktober wandelt Bayens met journalist en goede vriend Pieter van Twisk door Amsterdam-Noord. Ze brainstormen al langer over een gezamenlijk project. Bayens vertelt Van Twisk over zijn nieuwste idee. Hij suggereert samen een coldcaseteam op te zetten om na te gaan wie de verrader van Anne Frank is geweest en daar een documentaire over te maken.

Van Twisk kan zich niet voorstellen dat deze zaak niet allang tot de bodem is uitgezocht. Pogingen daartoe zijn inderdaad eerder ondernomen. In 1947 en 1963 deed de politie onderzoek. Vanaf de jaren negentig verschenen er theorieën in boeken van onder anderen de Oostenrijkse Melissa Müller, de Britse Carol Ann Lee en de Nederlanders Sytze van der Zee en Gertjan Broek. In 2003 publiceerden Gerrold van der Stroom en David Barnouw Wie verraadde Anne Frank?. Gertjan Broek schreef dat Anne Frank mogelijk per toeval werd ontdekt. In de andere publicaties werden onder meer NSB’er Tonny Ahlers en de Joodse verrader Ans van Dijk als verdachten genoemd. Een definitief antwoord op de vraag kwam er niet.

Maar een grootschalig en modern onderzoek is nooit gedaan, merkt Van Twisk als hij zich in het onderwerp verdiept. Hij besluit mee te doen. Na een gesprek met Teresien da Silva, hoofd collecties van het Anne Frank Huis, groeit zijn enthousiasme. ‘Wie verraadde Anne Frank?’ is de meestgestelde vraag onder bezoekers, vertelt ze. Een poging om die met behulp van politieagenten te beantwoorden, lijkt haar een goed idee.