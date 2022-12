Rechters en advocaten steeds vaker bedreigd: ‘Vroeger scheldpartijen, nu doodsbedreigingen’

Als deken houdt Taco van der Dussen toezicht op het reilen en zeilen van de advocatuur in West-Brabant en Zeeland. Tegenwoordig staat hij in gesprekken met nieuwe advocaten in zijn arrondissement nadrukkelijk stil bij de risico’s van het vak.

‘Ik leg uit dat ze een beetje op hun tellen moeten passen. Als je jong bent en boven ligt in een juridisch gevecht, vind je het soms leuk er nog een schepje bovenop te doen, en nog eens stevig uit te halen. Veel jonge advocaten realiseren zich niet hoe dit doorwerkt bij een tegenpartij. Ik zeg: probeer altijd hoffelijk te formuleren, en realiseer je dat iemand gaat terugvechten wanneer je hem in een hoek drijft.’

Het terugvechten speelt zich de laatste twee jaar steeds vaker ook buiten de rechtszaal af, stelt Van der Dussen (62) vast. Daarom waarschuwt hij nieuwkomers en legt hij uit wat ze kunnen doen als ze zich zorgen maken over hun veiligheid. ‘Ik ben altijd bereikbaar via een 06-nummer op het besloten gedeelte van onze site.’

Minimaal eens per maand krijgt hij een telefoontje van een advocaat die is bedreigd. Alleen al in zijn arrondissement worden grofweg tien vakgenoten beveiligd.

Zelf heeft Van der Dussen het ook al meegemaakt. Hij was als slachtofferadvocaat aan het werk in een grote afpersingszaak – hij noemt de naam liever niet. ‘Mijn cliënt is al genoeg in de media geweest’, zegt hij in zijn Bredase kantoor. In januari 2021 kreeg hij namens de hoofdofficier van justitie te horen: ‘De hoofdverdachte heeft dreigende uitlatingen over u gedaan.’

‘Ik dacht: oké, nu ben ik dus ook aan de beurt’, zegt Van der Dussen. Niet alleen in zijn kantoor, ook thuis zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. ‘Mijn vrouw vond de hele situatie niet leuk. Haar eerste reactie was: stop met die zaak. Ik zei dat ik haar heel goed begreep, maar als je dat van me verlangt, betekent het dat bedreigers het van ons winnen. Dat doe ik dus niet. Daar was ze het gelukkig mee eens.’