Ook na de dood van een collega gaat het intense werk in Veldzicht, de transculturele gesloten ggz-instelling, door

In letterlijke zin maakt Veldzicht zijn naam waar. Wie zijn best doet, kan vanuit de gesloten instelling over de slotgracht, door de metershoge omheining en een boomwal met beuken en eiken, in de verte de velden van het Overijsselse platteland zien liggen. En toch blijft Veldzicht voor menigeen die er terechtkomt een van de meest uitzichtloze plekken die er in Nederland te vinden is.

Tbs en andere klinische zorg is gericht op terugkeer in de maatschappij, zo ook in Veldzicht. Sommige patiënten hebben echter geen verblijfsvergunning of zijn die kwijtgeraakt vanwege het delict dat ze pleegden. Ze moeten na hun (soms jarenlange) behandeling weg uit Nederland, maar kunnen lang niet altijd terug naar hun land van herkomst.

Of ze moeten nadat ze in Veldzicht in een paar maanden zijn ‘gestabiliseerd’ terug naar de gevangenis, ggz-instelling of azc. Met de kans dat ze terugvallen in oude patronen, omdat bijvoorbeeld niemand erop toeziet of ze hun pillen blijven nemen. Uitzichtloosheid uit zich bij sommigen in een houding van niets-te-verliezen, en daar gedragen ze zich ook naar. Iets wat zijn weerslag kan hebben op de motivatie van behandelaars, merkte een psycholoog die een paar jaar bij Veldzicht werkte en alleen anoniem wil vertellen over zijn ervaringen in de kliniek.

Een ervaren sociotherapeut, die ook alleen anoniem wil praten, heeft nooit goed aan de nieuwe doelgroep kunnen wennen. ‘Het werken is onschatbaar veel moeilijker geworden’, zegt deze medewerker, die collega’s om die reden zag vertrekken. ‘Donders moeilijke’ tbs-patiënten kon hij vroeger op ‘de huid zitten’ en dan kreeg hij een bedankje als ze terugkeerden in de maatschappij. ‘We krijgen nu mensen binnen die geen woord Nederlands of Engels spreken. Ik denk dat ik namens de oude garde spreek als ik zeg: iets bereiken met deze groep is eigenlijk praktisch onmogelijk.’