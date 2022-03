Poetins propagandamachine is een psychologisch monstrum

Herhaal een leugen vaak genoeg en het wordt vanzelf waar. Dat adagium is al door menig dictator toegepast. In de jaren zeventig toonden wetenschappers het daadwerkelijke bestaan van dit verschijnsel voor het eerst aan. De opmars van nepnieuws leidt tot hernieuwde wetenschappelijke aandacht voor dit ‘truth effect’. Ook de Vlaamse onderzoeker Jonas De Keersmaecker, verbonden aan de Esade Business School in Barcelona, doet er onderzoek naar.

Dat we ons ogenschijnlijk zo makkelijk om de tuin laten leiden door herhaling, komt door de manier waarop ons brein informatie verwerkt, aldus De Keersmaecker. ‘Stel ik zeg tegen u: de Belgische premier Alexander de Croo wil troepen naar Rusland sturen. De eerste keer dat uw brein die informatie binnenkrijgt, wordt er een netwerk gevormd tussen die woorden. Als ik het een week later opnieuw zeg, bestaat dat netwerk al. De informatie wordt vlotter verwerkt door uw brein en u zult sneller geneigd zijn het voor waar aan te nemen.’

Als het brein bepaalde informatie makkelijk kan verwerken geldt dat, op een onbewust niveau, als een signaal dat het waar is. ‘Dat komt doordat je dat als mens in je leven aangeleerd krijgt. Als je bepaalde informatie vaker tot je krijgt, is statistisch gezien de kans dat het waar is ook het grootst. Oorlogspropaganda maakt daar misbruik van.’

Voor de goede orde: het herhalen van een leugen is geen garantie dat de leugen geloofd wordt. De Keersmaecker: ‘Het vergroot alleen de kans.’ Het fascinerende is ook, zegt de onderzoeker, dat het waarheidseffect zelfs werkt als iemand weet dat iets een leugen is. ‘Mensen die weten dat iets nepnieuws is, zijn toch geneigd het te geloven als ze het vaker voorbij zien komen.’

Of iemand ‘intelligent is of niet’ maakt ook niet uit, blijkt uit onderzoek dat De Keersmaecker zelf deed. ‘Het mechanisme werkt hetzelfde.’ Wel toonde hij in een ander onderzoek aan dat mensen met een hoog cognitief niveau hun beeld makkelijker aanpassen als ze eenmaal weten dat iets niet waar is.