‘Plasticpiraten’ ruimen in Hongarije het plastic uit de rivier op

Dit jaar is de tiende keer dat de vlotten, vergezeld van kano’s met plasticverzamelaars, het water op gaan, vertelt Molnár. ‘Jarenlang waren we illegaal…’ Een blikje drijft voorbij. Molnár springt in het water en vist het eruit. ‘Waar waren we gebleven? Juist, we waren illegaal, hadden nergens een vergunning voor. Piraten dus.’ Een plastic fles in een vuilniszak stoppen is niet verboden in Hongarije, maar met een zelfgebouwde vloot de rivier afvaren is een ander verhaal. ‘Inmiddels hebben we het nodige papierwerk. En we werken nauw samen met de waterschappen.’

De plasticpiraten weten ondanks drie races per zomer en honderden deelnemers slechts een fractie van het plastic op te ruimen. Dat is alsnog niet mis: vorig jaar haalden ze 20 ton plastic uit de rivier. Molnárs ngo, die de race organiseert, verzamelt ook data over de duizenden plekken langs de rivier waar het plastic zich ophoopt en ‘plasticeilanden’ vormt. Die informatie delen ze met de waterschappen.