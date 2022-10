Plastic hellepoel aan de Bosporus

Nadat China in 2018 de import van plastic afval had verboden, gingen exporteurs in Europese landen op zoek naar andere bestemmingen. Die vonden ze dichter bij huis. Turkije is binnen een paar jaar de grootste importeur van Europees plastic afval geworden, met een stijging in die periode van 1.200 procent. In 2020 kwam 450 duizend ton plastic het land binnen.

De Turkse recyclingsector heeft een groeispurt beleefd. Honderden veelal kleine werkplaatsen zijn sinds 2018 opgericht, de meeste in de zuidelijke havenstad Adana en in Istanbul. In termen van volksgezondheid en milieubeheer haalde Turkije daarmee een paard van Troje binnen, want onjuist verwerkt plastic – met veronachtzaming van milieuregels en met gebrekkige machines – is een kolossale bron van giftige stoffen.