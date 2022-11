Pennsylvania is bij de verkiezingen van dinsdag de sleutelstaat voor de Democraten, maar:

Langs de rivier walmt witte rook uit de US Steel Corporation, een joekel van een staalfabriek in de westelijke stad Braddock. Tientallen staalarbeiders komen na de werkdag met zwarte vingers naar buiten gebeend. Herkennen zij zich in Fetterman?

‘Waarom loopt hij erbij als een dakloze?’, zegt ijzerwerker Derek Sauer (49) voor de roestige fabriekspoorten. ‘Gaat hij dat in de Senaat ook doen?’ Sauer begon om 4 uur in de ochtend met zijn werkdag, inmiddels is het 12 uur later. Hij is een levenslange Democraat, zegt hij, maar dinsdag gaat hij misschien voor het eerst van zijn leven op een Republikein stemmen. Hij is niet de enige hier.

Vraag deze mannen hier naar de ‘goede-oude-tijd’, toen hun fabrieken harder rookten, en hun ogen worden waterig. Vraag ze naar nu en ze beginnen te razen. De Democraten komen er dan meestal niet goed vanaf.