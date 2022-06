De tranen schieten haar in de ogen, elke keer als Palacios erover begint. Aan haar keukentafel in Ezy, een gehucht in de bergen achter Grenoble, vertelt ze als een grofgebekte spraakwaterval over de crisis die ze ternauwernood te boven kwam. ‘Ik heb een luide stem en fors temperament, ik kon me laten horen. Maar hoe is dat voor al die anderen die in stilte aanzien hoe hun dieren vertrekken, hun materieel wordt verkocht, hun schuren verdwijnen?’

Het verhaal van Palacios staat symbool voor een fenomeen dat ieder jaar honderden slachtoffers maakt onder Franse boeren. Volgens cijfers van de sociale zekerheidsdienst voor de landbouw MSA maakt in Frankrijk iedere dag een boer een eind aan zijn of haar leven. De aanleiding is vaak een ongeluk – ziekte, brand, een verwoeste oogst door slechte weersomstandigheden – maar daaronder ligt een web aan structurele problemen. Schulden, hoge werkdruk, eenzaamheid, gekrenkte trots en een inkomen dat nauwelijks genoeg is om van rond te komen. Het is de macabere schaduwzijde van de Franse plattelandsidylle.