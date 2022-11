Orthodoxe religieuzen in Amerika voeren een ‘Bijbels gevecht’ tegen Democraten

Na de dienst volgt de doop. Nieuwe bezoekers gaan voor de deur van de Dream City Church kopje-onder in een verwarmde fontein. Eliana Madron (28) komt proestend boven. Natte krullen, tranen in haar ogen. ‘Ik heb zoveel fouten gemaakt’, zegt ze, ‘en nu kan ik opnieuw beginnen.’

Verderop deelt medewerker Debi Vandenboom (53) politieke flyers uit. Stemhulp, zegt ze, géén stemadvies. In de folders wordt uitgelegd hoe kandidaten in Arizona denken over zaken als abortus, homorechten of migratie. ‘Wij moedigen onze gelovigen aan om zich goed te informeren.’

Het is kerken in de VS niet toegestaan kandidaten of partijen te steunen. Dat is wettelijk vastgelegd in het zogenoemde ‘Johnson Amendement’ uit 1953. Trump bezwoer daar als president een einde aan te maken, maar vond nooit de benodigde politieke steun.