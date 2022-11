Opkomen voor het klimaat is in Egypte een heikele kwestie

De grote vinger in de pap van het leger maakt milieuactivisme in Egypte bij voorbaat riskant. Achter de meeste grote infrastructurele projecten – fabrieken, steengroeves, nieuwe steden – gaan zakenbelangen schuil met een direct lijntje naar het leger of de president. In een recent rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch beschrijven (anonieme) klimaatactivisten hoe ze intimiderende telefoontjes krijgen of gesaboteerd worden bij het registreren van hun nonprofitorganisatie.

In de Nijldelta zijn duizenden hectares land per decreet aan het leger toebedeeld, om op grote schaal vis te kweken. Tegelijk heeft de overheid de pacht voor kleine kwekers meer dan vertienvoudigd, met als gevolg dat de meesten diep in de schulden zitten. Wil het leger hen wegjagen? Al-Zanaty (4 duizend euro in het rood) beantwoordt de vraag met een verlegen glimlach. Over politiek praat hij liever niet.

Minder terughoudend is de 45-jarige Ali, wiens kwekerij drie kwartier verderop ligt. Uit angst voor represailles wil hij alleen met zijn voornaam in de krant. Anders dan in Shata is het leger er massaal aanwezig, zegt hij aan de telefoon. Hij vertelt over een recent bezoek van de politie. ‘Ze verschenen met zes boten. Mijn broer is meegenomen voor verhoor, onze boot is afgepakt.’