Of er bij de kraamkliniek van ziekenhuis 3 in aanloop naar of tijdens het bombardement Oekraïense soldaten aanwezig waren, is niet vast te stellen. Na de aanval zijn op foto’s wel soldaten te zien buiten het ziekenhuis. Op beelden van binnen in het ziekenhuis is geen militair materieel te zien. In zeker acht ruimten staan wel kapotte couveuses, een commode met een aankleedkussen en diverse ziekenhuisbedden. De twee al genoemde journalisten die voor persbureau AP in Marioepol zijn, schrijven op 16 maart ‘niets gezien te hebben dat erop wijst dat het ziekenhuis als iets anders in gebruik was dan een ziekenhuis’.

Ter ondersteuning van de stelling dat de gebombardeerde zwangerschapskliniek door militairen was ingenomen, stuurt de Russische ambassade in Nederland ook nog een filmpje waarin vermeende Oekraïense militairen op verschillende plekken te zien zijn: het dak van een gebouw (niet de zwangerschapskliniek), iets dat lijkt op een klaslokaal en militaire voertuigen op een grasveld nabij een gebouw op tien kilometer van de zwangerschapskliniek. Context hierbij geeft de ambassade niet. Na een verzoek om verduidelijking van de locaties, stuurt de ambassade: ‘Willen jullie horen wat jullie willen horen, of willen jullie de waarheid weten? Namelijk hoe het (bombardement, red.) in scène is gezet.’