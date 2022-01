De aandacht van de staatsmedia gaat uit naar omgekomen agenten. Maar wie zijn de andere doden?

Noerlan Zjagiparov, een bankier, begint op 6 januari met de zoektocht naar zijn broer Jerlan. Jerlan had op die avond een vriend gebeld om te zeggen dat hij bij het plein was aangehouden door het Kazachse leger. Zes dagen later krijgt Zjagiparov bericht dat Jerlan is gevonden in een mortuarium. Jerlans lichaam wordt aangetroffen met twee gebroken handen, nog in de handboeien. Hij heeft een schotwond in zijn buik en een schotwond in zijn hart.

‘Mijn broer had niets te maken met religieuze groeperingen’, zegt Zjagiparov. ‘Hij was historicus, zijn doel was het behoud van het cultureel erfgoed van de Kazachen. Ik wil weten waarom hij is vermoord en wie dit heeft gedaan.’