Op deze Japanse eilandjes komt oorlog met China dichtbij: ‘We zijn in elk scenario doelwit’

De militaire versterking van de zuidelijke eilanden begon een jaar of vijf geleden, toen Tokio China als ernstige bedreiging ging zien. Nu brengen escalatie van de spanningen rond Taiwan en zorgen over de slechte relatie tussen China en de Verenigde Staten deze militarisering in een stroomversnelling.

Wargames, oorlogssimulaties die een Chinese invasie van Taiwan naspelen, confronteren Washington, Taipei, Tokio en ongetwijfeld ook Beijing met verontrustende scenario’s, waarbij een Chinese aanval op Taiwan snel uitmondt in een allesvernietigend conflict met de VS en Japan.

Eerst de VS, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog militair bondgenoot van Japan: die leveren Taiwan al sinds jaar en dag verdedigingswapens, maar de Amerikaanse president Joe Biden zegt tegenwoordig dat het Amerikaanse leger met Taiwan zal meevechten. In dat geval zijn de Amerikaanse legerbases in Japan met in totaal 48 duizend militairen het dichtstbij. Van die Amerikaanse bases staat 70 procent in de zuidelijke prefectuur Okinawa, waar ook de Nansei-eilanden bij horen. Naast militairen voorzien de bases in de Amerikaanse marineschepen, bommenwerpers en munitie en brandstof die Taiwan nodig heeft om niet kansloos te zijn. Vandaar de Japanse angst dat China uit voorzorg eerst de Amerikaanse bases op Japanse bodem buitenspel zet, alvorens zich op Taiwan te storten.

Uit dezelfde simulaties blijkt dat zelfs met Amerikaanse deelname aan een kostbare, bloederige en ontwrichtende oorlog rond Taiwan de overwinning niet gegarandeerd is, maar de Japanse SDF de balans in het voordeel van Taiwan kan doen doorslaan. Meevechten is voor Japan, dat gewend is geraakt aan militaire bescherming door de VS, echter geen vanzelfsprekende keuze. Onder invloed van het naoorlogse pacifisme werd zelfs getwijfeld of een aanval op een Amerikaanse basis op Japans grondgebied wel genoeg reden is om het Japanse leger, dat zich alleen met zelfverdediging mag bezighouden, in te zetten.

Nu dwingen geografie en geopolitiek Japan het roer om te gooien. De Japanse archipel is onderdeel van de ‘eerste-eilanden-keten’ van Aziatische landen die hun lot op veiligheidsgebied min of meer aan de VS hebben verbonden. Van het vrieskoude Hokkaido in Noord-Japan, via tropisch Okinawa en de Nansei-eilanden naar de Filipijnen, helemaal tot Borneo in Indonesië belemmert een ketting van grote en kleine eilanden China de vrije toegang tot de Stille Oceaan. Beijing, erop gebrand door die keten heen te breken, heeft jarenlang zijn inspanningen en budgetten gericht op alles wat vaart. Met resultaat. China heeft de grootste commerciële visserijvloot ter wereld. De marine, ooit het zorgenkindje van het Chinese leger, heeft eigenlijk alleen de VS nog boven zich. En de Japanse kustwacht, die is allang door de Chinezen ingehaald.