De drukte bij de grensovergangen laat nog lang niet al het verkeer richting Rusland zien. Russen kunnen Kazachstan namelijk ook nog direct per trein of vliegtuig bereiken.

Het land is vooral populair onder Russen zonder internationaal paspoort - meer dan de helft van de Russen heeft enkel een identiteitskaart. Zij mogen negentig dagen in Kazachstan blijven. Daarnaast woont er een grote Russische minderheid in het land.

Hier en daar gaan onder Kazachen geluiden op om de Russen te weren, maar de regering is daar tegen. Het land wil ‘de veiligheid garanderen’ van Russen die hun kant op komen. Kazachstan is op papier een nauwe bondgenoot van Rusland, maar is kritisch op de oorlog. De regering weigert Poetins ‘referenda’ in bezet gebied te erkennen.