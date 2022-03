Op de begraafplaats van Taranto liggen de doden van de staalfabriek

Niet alleen onder werknemers in de fabriek, maar in de hele stad overheerste jarenlang stilte over de ziekmakende fabriek. De staalindustrie is en was de belangrijkste werkgever in een verder arme streek, waar de jeugdwerkloosheid rond de 30 procent ligt. In de fabriek werken nog altijd zo’n 8.200 mensen, van wie ongeveer de helft uit Taranto zelf komt.

‘Staal of je leven, je moet kiezen’, valt in graffiti te lezen op een muur in Tamburi, de andere buurt die vlak bij de fabriek ligt. Het is een cynische variatie op het dilemma waarmee de bevolking van Taranto al decennialang worstelt: de keuze tussen gezondheid en werk.