Op Curaçao ontlokken ‘de excuses’ staande ovaties en protest: ‘Wij accepteren dit niet’

Bij het hek naast de demonstranten staan kunstacademie-studenten Marichèl Boyé en Najendra Caldera. Ze komen van het eiland, maar studeren in Rotterdam en zijn hier vandaag ‘uit protest’. Naar de toespraken luisteren ze maar half. ‘Al die herhalingen, waarom moet ik de hele tijd horen over slavernij en alle ellende die ik al weet? Dit is voor de Nederlanders, niet voor ons’, zegt Boyé. In excuses is het tweetal niet geïnteresseerd. ‘Reparations’ willen ze. Niet in de vorm van ‘zakken geld’, maar ‘een fundamentele verandering in het systeem: beter onderwijs, in de eigen taal, en niet alles gericht op Nederland’. Caldera: ‘Zelfs de vogels die we op school bij biologie moesten leren komen alleen in Nederland voor.’