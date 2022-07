Op boerenrockfestival Zwarte Cross zijn stikstof en protest ver weg. ‘We willen geen politiek’

Aan het hek langs de crossbaan staat nou typisch zo’n man van wie ze op de Zwarte Cross zeggen dat benzine en smeerolie door zijn aderen stromen. Door het stoffige zand aan de andere kant razen de 500cc crossmotoren waarvoor Erik Mulderij (45) is gekomen. Op zijn klompen. Zo is het dit jaar, en zo was het sinds de eerste editie in 1997 op hét boerenrockfestival van Nederland – waar hij slechts twee keer ontbrak.

Terwijl de landbouwsector in vuur en vlam staat vanwege stikstof is het vijfentwintig jaar geleden dat – in toen Hummelo, nu Lichtenvoorde/Lievelde – de eerste legale Zwarte Cross werd gehouden. In stijl van de vroegere illegale races kregen de leden van boerenband Jovink en de Voederbietels (met Hendrik Jan Lovink en Gijs Jolink – zoon van Normaal-voorman Bennie Jolink) toen een vergunning voor een wilde crossrace op een boerenveld in de Achterhoek. De dag eindigde voor de 150 deelnemers en het duizendkoppige publiek met een optreden van de organisatoren.