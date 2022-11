‘Onze ouders konden niet terugvechten toen ze verhongerden, wij wel’

Ook zijn grootvader maakte de Holodomor mee, vertelt de historicus die sinds deze zomer in de nationale garde dient. ‘Hij was altijd heel duidelijk dat ze hem en zijn familie verhongerden om ze te straffen omdat ze hun zaaigoed niet wilden inleveren. En over dat ze daarom bloembollen moesten eten. Over alle kinderen uit het dorp die stierven en hoe ze ze moesten helpen te begraven. Hij heeft jarenlang nachtmerries gehad over die tijd. Op een gegeven moment is hij met een stuk brood onder zijn kussen gaan slapen zodat als hij wakker werd uit de nachtmerries, hij meteen voelde dat hij nu wel eten had.’

Federtsjoek denkt even na. ‘Er is een historische analogie tussen toen en nu. Rusland heeft het nog steeds op Oekraïne voorzien omdat we weigeren te buigen naar hun wil. Maar één ding is anders.’

En dan vertelt hij een anekdote van een vriend die in 2014 in Debaltseve belegerd werd door de Russen. ‘Iedereen was in paniek, de soldaten dachten dat ze zouden sterven. En toen zei hij tegen de mannen in zijn unit: denk aan onze voorouders. Zij konden niet terugvechten toen ze werden verhongerd. Maar wij hebben wapens. Wij kunnen onszelf en de herinneringen aan onze voorouders verdedigen. Ik had het niet beter kunnen zeggen.’