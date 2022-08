Oekraïense kinderen met kanker vinden een veilige haven in Nederland

Tijdens deze digitale bijeenkomsten, die aan het begin van de oorlog elke avond plaatsvonden, spreken ze met mensen in Oekraïne en vertegenwoordigers van kinderkankercentra elders in de wereld. Hoe is de situatie in Lviv? Gaat het nog goed met de konvooien naar Polen? Zijn er genoeg plekken beschikbaar in de buitenlandse ziekenhuizen? Soms vluchten de mensen in Lviv tijdens zo’n bespreking naar de schuilkelder.

Ook bij het Prinses Máxima Centrum vergadert De Koning tweemaal per week met iedereen die met de Oekraïense patiënten te maken heeft. Daar gaat het over de gastgezinnen, de financiën, de tolken die het ziekenhuis inmiddels in dienst heeft, de bonnen waarmee de Oekraïners in het ziekenhuisrestaurant eten kunnen halen en de krapte die plotseling is ontstaan bij de MRI-scanner.

En tussendoor overlegt ze met individuele medewerkers. Dan loopt ze bijvoorbeeld de kamer van Corina Wouterse binnen, die als medisch maatschappelijk werker veel contact onderhoudt met de Oekraïners. Wouterse vertelt dat een van de moeders al vanaf het begin ontevreden is over de huisvesting die het ziekenhuis voor haar en haar zoon heeft geregeld: eerst bij een gastgezin, later een zelfstandige woonruimte.

‘Moeder zegt dat het er vies is’, zegt Wouterse. ‘Er is een stoepje, terwijl haar zoon niet kan lopen. En de hal is te smal en er zit geen licht in. Ik weet niet hoe ik het goed krijg. Nu wil ze een brief schrijven aan medisch directeur Rob Pieters en koningin Máxima.’

‘Misschien speelt mee dat deze jongen in Oekraïne lang opgenomen is geweest’, zegt De Koning. ‘Dat geeft ouders een veilig gevoel.’

‘De communicatie via Say Hi leidde tot woede. Je geeft alleen maar stomme antwoorden, zei de moeder. Beantwoord mijn vraag nou eens!’

‘We moeten ook paal en perk stellen’, zegt De Koning tegen de maatschappelijk werker. ‘We doen wat we kunnen, maar het houdt een keer op. Aan de andere kant: ze moet haar zoon wel naar de badkamer kunnen brengen in zijn rolstoel. En slechte verlichting kan traumatisch zijn als je in een donkere schuilkelder hebt gezeten. Hoe kijk jij daarnaar?’