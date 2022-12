Sergio Gamberini, ontwikkelaar van Nemo’s Garden en de oprichter van de Ocean Reef Group, een bedrijf gespecialiseerd in maskers en duikuitrusting en de organisatie achter Nemo’s Garden:

‘Noli is het vissersdorp waar ik als kind altijd naartoe ging. Jaren geleden kwam ik daar wat vrienden tegen die in de landbouw werkten. Zij moesten telkens de verhalen aanhoren over de zee, de duikers en de vissers. Daarom wilde ik een manier vinden om deze werelden te verbinden. Ik vroeg mijn vrienden of het mogelijk zou zijn om onder water planten te kweken. Een bizar idee, maar wel een uitstekende manier om een brug te slaan tussen de zee en de boeren. Ook is tuinieren altijd een van mijn favoriete hobby’s geweest.

‘Maar het uitwerken van het idee bleek nog wel een uitdaging. In mijn eerste experimenten probeerde ik een soort transparante ballon gevuld met lucht te creëren. Daarna verankerde ik deze bol op de zeebodem met bepaalde schroeven die wijnbouwers vaak gebruiken. In de ballon maakte ik een soort zak waar ik een bakje met aarde en wat basilicumzaadjes in deed. Alles was op een heel kleine schaal gemaakt, ik kon slechts met één arm naar binnen. Al na 48 uur waren de eerste basilicumplantjes zichtbaar. Dit was het moment dat ik me realiseerde dat het uitwerken van mijn bizarre idee was gelukt. Het bleek het begin van een echte onderwaterboerderij.’