Het onbehagen bij de vrouw zat goed weggestopt, in dat onbehagen-nummer van het literaire tijdschrift De Gids. Pas nadat mannelijke auteurs hun onbehagen hadden geuit over de ‘nucleaire en vertechniseerde samenleving’ en de dood van Che Guevara, mocht Joke Smit in haar essay het licht schijnen op de ongemakken van de Nederlandse vrouw. En die waren nogal talrijk, anno 1967. ‘De emancipatie is in het passieve stadium blijven steken’, vond Smit. ‘Zodra er kleine kinderen zijn, valt achter de meeste vrouwen de huisdeur in het slot.’

Smits essay werd beroemd, en over al die andere onbehagens in De Gids heeft niemand het meer. Huisvrouwen lazen het met gloeiende wangen en groeiende frustratie aan keukentafels en in bibliotheken. Het kwam zo aan de basis te liggen van de invloedrijke tweede feministische golf, die onder meer het recht op abortus en vrouwenarbeid predikte, en waarvan Smit het gezicht werd. In opdracht van de Volkskrant onderzocht I&O Research hoe het er nu, 55 jaar later, voor staat met het (on)behagen bij de Nederlandse vrouw en man.