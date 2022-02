Omdat de politionele acties geen oorlog mochten heten, werden in Indonesië dus per definitie ook geen oorlogsmisdrijven gepleegd. Er was hooguit sprake van ‘geweldsexcessen’ die de uitzondering vormden op de regel van correct militair optreden – een zienswijze waaraan tot in de huidige eeuw is vastgehouden. Na de soevereiniteitsoverdracht was Indonesië in Nederland hoe dan ook enige tijd geen thema meer. In de jaargangen 1950-1955 van de Volkskrant komt het trefwoord ‘Soekarno’ slechts 391 keer voor. Soekarno’s vicepresident Mohammed Hatta werd in dezelfde tijdspanne 140 keer genoemd. Dat is opvallend weinig voor leiders van een land waarmee Nederland kort tevoren feitelijk in oorlog waren.