‘Deze demonstratie is één van de kleine stappen die we zetten om fietsen in Nairobi te normaliseren’, zegt Victor strijdbaar. ‘We komen op voor onze rechten. Kenianen moeten begrijpen dat fietsers ook weggebruikers zijn. Veel mensen willen wel fietsen, maar er zijn hier geen fietspaden. Fietsen in Nairobi is nog te gevaarlijk en ongezond.’ Door het gebrek aan fietspaden rijden fietsers in de hoofdstad vaak tussen het drukke en vervuilende verkeer door, ook op de snelweg.

Ook moet er nog wel het een en ander gebeuren aan het imago van fiets en fietser, geeft Victor toe. ‘Fietsen wordt gezien als iets wat je als kind doet’, zegt hij, ‘daarna is het tijd voor een brommer of auto. Bovendien wordt fietsen geassocieerd met armoede. Als mensen je hier op een tweewieler zien, gaan ze ervan uit dat je te arm bent om een auto te kopen of een Uber of taxi te nemen. Terwijl een goede fiets, helemaal een e-bike als de mijne, juist heel duur is.’