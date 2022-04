De Dnipro splijt Oekraïne, maar nu klinkt langs de oevers eenheid

De aanvallen maken vluchtelingen in Zaporizja bang dat ze zelfs hier nog niet veilig zijn. Volgens de autoriteiten van de stad zochten ruim honderdduizend Oekraïners de afgelopen twee maanden een veilig onderkomen in Zaporizja. Ze verblijven bij inwoners in simpele naoorlogse flatgebouwen van vijf verdiepingen, die door de hele stad staan, in lege fabriekspanden en, als het nodig is, in ziekenhuizen.

In de zeecontainers denken sommigen aan verder vluchten, maar Nikolaj Chorjev niet. Hij denkt aan Sasja, zijn 18-jarige zoon in het leger. Het laatste dat hij van hem heeft gehoord, is dat hij in het noordoosten van het land zit en ziek is. ‘Tot Sasja terugkomt, ga ik nergens heen’, zegt Chorjev. ‘Ik wil hem niet achterlaten.’