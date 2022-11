‘We kunnen elk moment in de cel verdwijnen’

Op een maandag in september ging de telefoon. De 40-jarige Lina Attalah nam op en kreeg haar moeder aan de lijn. Die zei: 'Er staat hier een agent met een dagvaarding.' Attalah, hoofdredacteur van een Egyptische nieuwswebsite, meldde zich diezelfde week bij de openbaar aanklager. In een rugzak nam ze haar pyjama mee, een tandenborstel, een paar boeken en maandverband voor het geval ze in de cel zou moeten slapen. Het liep anders: na een paar uur stond ze op borgtocht buiten, samen met drie vrouwelijke collega's.

Attalah staat aan het roer bij Mada Masr (letterlijk: 'de spanwijdte van Egypte'), het laatste onafhankelijke nieuwsmedium van Egypte. Formeel werd ze ondervraagd naar aanleiding van een artikel dat de corruptie in de regering beschreef. Maar volgens de journalisten laat de aanhouding vooral zien dat er steeds minder ruimte is voor vrije pers in het autocratische Egypte van president Abdel Fattah el-Sisi.