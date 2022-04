Volodimir is jager en wilde niet vluchten toen de het Russische leger naar Irpin kwam, vertelt hij terwijl hij over de weg scheurt in zijn Toyota Helius en de plekken laat zien waar hij gevochten heeft. Details wil hij niet kwijt. ‘Ik ben een goede schutter. De rest is militair geheim’, zegt hij. In zijn auto hangt een legerembleem van een paratroeper. ‘Van een dode Rus.’

Terug in de keuken grapt het stel dat ze tijdens de hevige strijd een soort werkritme vonden. Rond 10 uur 's morgens stapte Volodimir in zijn Toyota Helius om naar ‘zijn werk’ te gaan. Tetjana ging bij de andere twee vrouwen in de buurt langs om te kijken of ze de nacht hadden overleefd en om melk te halen. ‘s Avonds kwam hij thuis, dan aten ze en wachtten tot de bombardementen stopten, om een paar uur te gaan slapen in de sauna van de buren: de enige plek die een beetje warm was. Heel grappig was het niet, zegt Volodimir zachtjes, als zijn vrouw naar buiten loopt. ‘Ik was iedere dag bang wat ik thuis zou aantreffen.’ Ook in Irpin vonden verkrachtingen plaats.