Knippen en steps als ludiek anti-lockdown-protest

Toen dinsdag de brief binnenkwam van het Team Aanpak Ondermijnende Criminaliteit van de gemeente Rotterdam, was Janneke Staarink wel even onder de indruk. Staarink is directeur van het Rotterdamse concertgebouw De Doelen, een van de deelnemers aan Kapsalon Theater. In de brief stond dat het Team waar nodig zou handhaven op publieke openstelling.

Niettemin opent woensdag om 13 uur Beautysalon De Doelen zijn deuren. Vijf Rotterdamse kappers en een nagelstyliste nemen met hun klanten plaats aan een behandeltafel. Op het podium beginnen gelijktijdig musici van de Rotterdam Philharmonic Orchestra Academy aan het eerste van vier miniconcerten, met later ook optredens van sopraan Katharine Dain en saxofonist Kika Sprangers met haar fabelachtige band Fenix. Terwijl de kappers hun werk doen, klinkt in het gebouw eindelijk weer muziek.

Kapper Kim neemt de Rotterdamse Mandy onder handen. Haar lange krullenbol verandert in een half uur tijd in een goed gelukte Grace Kelly-rol. Mandy is blij met het resultaat: ‘Ik draag mijn haar normaal nooit zo, maar dit is wel heel feestelijk’.

Net als de band Fenix aan zijn optreden wil beginnen, staan ineens drie mannen van de afdeling handhaving op de stoep. Directeur Staarink weet hen te overtuigen dat het hier niet om een openbare openstelling gaat; de handhavers vertrekken met de mededeling dat ze met hun baas zullen overleggen.

Staarink: ‘Ik snap heel goed dat de burgemeester moet zeggen dat het eigenlijk niet mag, maar dit voelt niet fair. Iedereen voert actie – winkels, boeren, horeca – en nu wij een ludieke actie bedenken, krijgen we te maken met handhaving. Begrijp me goed: we love Aboutaleb, maar hij kan ons niet kwalijk nemen dat wij voor onszelf opkomen.’

In Beautysalon De Doelen is alles keurig geregeld: afspraak vooraf, QR-code, afstand en mondkapjes. En toch komt om 16 uur het telefoontje van de algemeen commandant van de Afdeling Handhaving: binnen een half uur moet De Doelen leeg zijn. De directeur spreekt de kappers en de klanten toe; het laatste optreden wordt afgelast. Tegen vier uur is alles opgeruimd.

In de wachtruimte pakt Fenix-bassist William Barrett zijn contrabas in. Hij heeft vrolijke ogen. ‘Ja, het was fantastisch om na bijna twee jaar weer op te treden. Publiek, podia, muzikanten – iedereen trok zich terug op zijn eigen terrein. Nu kwam alles eindelijk weer samen. En wij als muzikanten waren ineens ook publiek: wij zagen echte kappers aan het werk. Het leek wel een performance.’