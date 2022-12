Arbeidsmigranten Nepal: gaan waar het werk is, en hopen dat je levend thuiskomt.

Maar daar wordt een hoge prijs voor betaald. Dankzij de voorbereidingen voor het WK kwam er de afgelopen jaren eindelijk aandacht voor dit leger van migranten, en het systeem dat jonge mensen uitbuit, of soms zelfs het leven kost. Maar ook nu de stadions af zijn, de bal rolt, en de wereldwijde verontwaardiging afneemt, blijven de lichamen binnenkomen.

Pralad K.C. heeft er een dagtaak aan. Tijdens de bouwhausse in Qatar, zegt hij, was het ‘uitzonderlijk druk’, maar nog steeds arriveren er dagelijks drie of vier doodskisten. Uit Qatar. Uit andere Golfstaten. Uit Maleisië. Op kosten van de overheid brengt K.C. hen naar terug naar hun dorpen. Dat kost hem soms een paar uur. Soms is hij een dag of vijf, zes onderweg, hobbelend over de slechte wegen in het hooggebergte.

Vroeger heeft K.C. ook overwogen om zijn geluk in het buitenland te zoeken, maar door zijn huidige baan kijkt hij daar nu anders tegenaan. ‘Ik zie waar het toe kan leiden’, zegt hij hoofdschuddend. ‘In de zes jaar dat ik hier werk, heb ik al zeker duizend doden thuisgebracht – alleen ik! Ik heb negen collega’s, en als het erg druk is huren we extra mensen in.’