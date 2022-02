De nieuwe staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat was vier dagen aan het werk toen de burgemeester van Doetinchem haar een brief vol angstbeelden stuurde. Onder inwoners, schreef Mark Boumans (VVD) namens alle andere gemeenten in de Achterhoek op 14 januari 2022, was grote onrust ontstaan over een oud idee dat in de Haagse wandelgangen plotseling alsnog op stoom leek te komen. Een aftakking van goederenspoorlijn de Betuweroute dwars door de Achterhoek en Twente.

‘U zult begrijpen dat een mogelijk nieuw tracé door de Achterhoek grote gevolgen heeft voor onze inwoners, onze natuur, voor onze kwaliteit van leven in de regio’, schreef de burgemeester als voorzitter van Regio Achterhoek. En sloot af: ‘Wanneer u vanuit het wensdenken van de havens en de Randstad op de tekentafel een streep zet door één van de groenste en gelukkigste regio’s van Nederland – zonder de Achterhoek überhaupt in planvorming te betrekken – dan staat dat mijlenver van een nieuwe bestuurscultuur.’

De brief miste zijn uitwerking niet. Maandag, een dikke maand later, bezoekt staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) het stadhuis in Doetinchem. Ze wil de ‘onrust wegnemen’ die ontstond toen de Tweede Kamer eind vorig jaar enthousiast met 148 stemmen vóór en 1 tegen (Twentenaar Pieter Omtzigt) instemde met een onderzoek naar ‘de maatschappelijke en economische meerwaarde van de zogenoemde Noordtak van de Betuweroute’. Gesouffleerd door de haven- en transportbedrijven zag men – VVD-partijgenoten van Boumans in de Tweede Kamer voorop – het brede spoortracé van Zevenaar tot Oldenzaal al ‘in de berm van de N18' liggen.