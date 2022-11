Dit is misschien wel het meest kenmerkend voor de werkwijze van de Amerikaanse fotograaf Judith Joy Ross: dat ze na de aanslag op de Twin Towers niet vanuit haar woonplaats Bethlehem naar New York snelt, een autorit van nog geen twee uur, maar dat ze een week later met haar camera op een heuvel staat die uitzicht biedt op de wolkenkrabbers van Manhattan. Daar portretteert ze een paar maanden lang mensen die kijken naar het gat in de skyline. Op hun gezichten valt af te lezen dat de aanslag ook een bres heeft geslagen in het nationale geloof in onaantastbaarheid.

Het zijn intrigerende opnames, vooral deze: Lois Adele America Merriweather Armstrong, looking at the skyline of Manhattan. Op de foto staat een gepensioneerde verpleegkundige die afstamt van Afro-Amerikanen en de Cherokee-stam – onrecht zal haar niet onbekend zijn. Dit gegeven geeft haar staren naar de rampplek een extra dimensie.