Is de onafhankelijkheid van Wikipedia in gevaar?

Daarom vindt Kolbe het onverantwoord om deze toon van een ‘vriend in nood’ aan te slaan. ‘Ik hoor vaak verhalen over mensen die in de bijstand zitten en zich door de toon van de banners genoodzaakt voelen geld te doneren dat ze niet hebben’, zegt Kolbe tijdens de bijeenkomst. ‘Wikimedia mag gebruikers niet het idee geven dat het financieel in nood is.’

Het Wikimedia-panel reageerde dat deze tekst was gekozen omdat het de opbrengst maximaliseerde, en dat ongewenste bijkomstigheden die Kolbe noemde ‘niet te vermijden zijn door de schaal van het publiek.’

Kolbe verwacht geen verandering wat betreft de taal van de banner. Wikipedia-vrijwilligers hebben volgens hem geen praktische invloed op het doen en laten van Wikimedia. Volgens Sandra Rientjes, directeur van Wikimedia Nederland en ook niet bepaald gecharmeerd van de banner, was de meeting juist een handreiking van de Wikimedia Foundation. ‘We gaan volgend jaar zien of de bezwaren zijn gehonoreerd.’

Maar Lane Rasberry, een doorgewinterde Wikipediaan en Wikipedia-onderzoeker aan de Universiteit van Virginia, ziet juist een groeiende kloof tussen Wikimedia en Wikipedia door een toenemende bureaucratische hiërarchie op het platform. Die uit zich volgens hem bijvoorbeeld in de ontvangst van Wikimedia Enterprise in 2021, de eerste commerciële tak van de Wikimedia Foundation. Via Enterprise kunnen bedrijven data van Wikipedia downloaden, met een hogere snelheid en betrouwbaarheid dan particulieren zouden kunnen. De eerste betalende klant: Google.