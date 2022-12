Is de nieuwe Braziliaanse president Lula wel de Amazoneredder waar de wereld hem voor houdt?

Vorige maand beloofde beheerder Norte Energia 3.600 euro compensatie aan bijna tweeduizend gedupeerde vissers. Volgens de lokale stichting Xingu Vivo is in de regio ook de ontbossing toegenomen, evenals het aantal illegale houtkappers en landrovers. In de snelgroeiende groezelige stad Altamira hebben alle grote drugsorganisaties inmiddels voet aan de grond. Zoals een weg door het regenwoud in korte tijd verandert in een visgraat van wegen, zo ontregelt de dam veel meer dan alleen de loop van de rivier.

In het uitgedunde regenwoud binnen de Grote Bocht lijkt niemand nog gelukkig. Een wirwar aan rode zandwegen leidt naar kleine inheemse gemeenschappen tussen het groen. De Juruna woonden tot de komst van de dam samen in het dorp Paquiçamba, vertelt Geise Moraes, maar tweespalt over de compensatie die het energiebedrijf beloofde, deed het volk uiteenvallen. ‘Als een groot gezin met ruziënde kinderen.’

Wat resteert zijn her en der plukjes inheemse groepen – Juruna, Kuruaya, Xipaia, Arara – allemaal met hun eigen klachten over Norte Energia en over elkaar. Tijdens de bouw verkasten bijna vierduizend inheemse en vissersfamilies naar de zes wijken die Norte Energia voor hen bouwde in Altamira. Ook Moraes vertrok naar de stad. Tijdens een weekeinde in november keert ze even terug naar haar geboortegrond om de Volkskrant te tonen wat ervan over is.