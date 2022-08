Het GGG-terrein is begin augustus bij het bezoek van de Volkskrant al bijna ontmanteld. Enkele tientallen activisten bivakkeren nog in de resterende tenten. Ze zijn vastbesloten te blijven tot ook Wickremesinghe de biezen pakt, want die wordt gezien als een handlanger van de Rajapaksa-kliek en hun Singalees-boeddhistische partij SLPP. ‘Wij zijn nog niet klaar met onze acties’, zegt Ashan (30), een ambtenaar die drie maanden geleden zijn baan opzegde om bij het protest te zijn. ‘Wij willen het hele politieke systeem veranderen, en blijven tot aan onze eisen is voldaan.’

De activisten klagen dat hun leiderloze revolutie is gekaapt. ‘Wij deden ons deel, maar de politici hebben ons verraden – ze brachten Wickremesinghe aan de macht. Maar hij heeft geen mandaat van het volk’, zegt Maureen (44). Ze eisen ontbinding van het parlement en nieuwe verkiezingen. Want het hele corrupte systeem moet op de helling. Maar ze lijken er zelf al niet meer in te geloven. Het hooggerechtshof bepaalde dat ze uiterlijk 10 augustus het terrein moeten verlaten. En enkele dagen later is het zover. Zelfs het moestuintje van de activisten wordt met de grond gelijk gemaakt.

Het is het sluitstuk van de hardhandige wijze waarop Wickremesinghe het leger en de politie de orde liet herstellen, sinds zijn aantreden in juli. Wekenlang werden vreedzame activisten opgepakt en mishandeld, onder het mom dat de brede protestbeweging zou zijn geïnfiltreerd door radicalen met linkse politieke agenda’s. ‘Ze maakten mensen bang. We werden al opgepakt als we op een stoel een stukje fruit aten’, zegt een activist over haar tijd in het GGG-kamp. Intimidatie, oordeelde ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een rapport.