In Moldavië kun je de angst voelen: valt Poetin hier ook binnen?

Ciocan schreef een roman in een roman: de eerste verhaallijn is die van schrijver Marcel, die in 1995 een boek schrijft over een Russische inval in 2020. Met Marcels roman spint Ciocan een tweede verhaallijn, waarin een docent Latijn getuige is van de invasie. Schrijver Marcel raakt uiteindelijk met zijn boek in de problemen, omdat zijn landgenoten het als een provocatie opvatten: een van de personages noemt het een ‘uitnodiging voor de bandieten in Tiraspol’, de hoofdstad van Transnistrië. Interessant genoeg kreeg Ciocan vergelijkbare reacties als zijn personage. ‘Lezers vonden dat ik niet over zulke dingen moest schrijven.’

Dit laat zien hoe zijn roman, uiteraard fictie, is geworteld in een vrees die heel echt is. ‘Het is een angst die je in Moldavië kunt voelen.’ Dat heeft deels te maken met de geschiedenis van Moldavië, zegt Ciocan. ‘We zijn altijd een ‘voorlopig land’ geweest’, oftewel: er is altijd de angst dat het zo afgelopen kan zijn met de onafhankelijkheid en een vreemde machthebber binnenwalst. Maar uiteraard ook door de recente ontwikkelingen. ‘De zorgen voor een invasie zweven hier al een tijd in de lucht, ook voor de oorlog. En nu vragen mensen zich af: hoever zal Poetin gaan?’