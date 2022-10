Een paar dagen voor het telefonisch interview (op 6 oktober) was Subach net aangekomen in Vilnius, waar ze als artist in residence een tijdje zal blijven. ‘Het werd tijd de situatie in Oekraïne met wat afstand te bekijken. Na al die maanden draaide ik in mijn hoofd voortdurend rondjes, ik zat vast in de situatie. Nu ben ik er fysiek wel weg, maar is mijn verbondenheid juist nog groter. Door Poetins dreiging met een atoombom, en ook omdat al mijn familieleden en vrienden zijn achtergebleven.’ Ook in Litouwen, grenzend aan Ruslands vazal Belarus en de Russische exclave Kaliningrad, is de dreiging van de dictator nadrukkelijk voelbaar. Wat ze met dat gegeven aan moet, weet Subach nog niet. ‘Ik moet mijn weg hier nog vinden.’

Advies uit Nederland aan Elena Subach, ongevraagd en overbodig: neem dan wel je camera mee.