In Kidzania proeven Mexicaanse kinderen aan het volwassen bestaan 

Want ook haar kinderen leren spelenderwijs de waarde van geld. Bij aankomst op vliegveld KidZania krijgen ze een pas met 50 KidZo’s, die ze kunnen uitgeven in de snoepfabriek, bij het obstakelparcours of in de Cheetos-tunnel. Of ze kunnen geld bijverdienen als bankbediende bij BBVA, kassamedewerker bij Walmart, hamburgerbakker bij McDonald’s of piloot bij AeroMexico. De speelstad telt zo’n zeventig minivestigingen. Spel en werkelijkheid gaan naadloos in elkaar over: bij elke activiteit steekt het kind zich in het uniform van een echt bedrijf. De kinderen gaan volledig in hun rollen op, getuige de geconcentreerde gezichtjes.