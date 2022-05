Inmiddels was nergens in de stad nog stroom, voedsel of water voorhanden. Het theater werd de plek waar iedereen nog eten en water kon krijgen van het Rode Kruis of nieuws kon vernemen over eventuele evacuaties. Aan de voorkant stond een watertank met aan de ene kant de veldkeuken. De mensen verzamelden zich ook bij het theater in de hoop snel aan de beurt te zijn voor een eventuele evacuatie. Nieuwkomers registreerden zich bij de ingang, waar ooit de garderobe was. Vlak daarachter kregen ze een warm welkom: een kraampje met warme thee.

Ook de familie Koetniakov en hun buren meldden zich op de ochtend van 16 maart in de hoop op evacuatie. De laatste twijfel die ze nog hadden om hun huis achter te laten was vervlogen toen het gebouw naast hen in brand vloog. Met zes man renden ze langs een Russische tank, langs een ziekenhuis dat al kapotgeschoten was en toen onbedoeld in de richting van nog een Russische tank, die zijn geschutskoepel naar hen draaide en het vuur opende. Korte tijd hielden ze zich verborgen in de ruïnes van het kinderziekenhuis. Toen renden ze door een zijstraat naar het theater een kilometer verderop.