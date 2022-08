Zelf doet Fairier al ruim twintig jaar vrijwel alles op de fiets, sinds hij ontdekte dat hij zo twee keer zo snel bij zijn middelbare school was als met de bus. ‘In Parijs is het zigzaggen tussen de auto’s door. In het begin waren we met weinig, maar hoe meer fietsverkeer het groeit, hoe meer gewicht we hebben en hoe zichtbaarder we zijn. En dat is uiteindelijk het veiligst.’

Terwijl het stadsbestuur aan de infrastructuur werkt, stort het team van SoliCycle zich intussen op de vélotonomie. Zo werden de afgelopen jaren zo’n 1.500 deelnemers per jaar bereikt met hun fietslobby, en die gaat verder dan de reparatie-les en de verkoop. ‘Ik dacht altijd dat iedereen kon fietsen’, vertelt Fairier, ‘maar we ontmoeten veel volwassenen die nooit eerder op een fiets hebben gezeten. Voor veel oudere vrouwen met een migratie-achtergrond is het bijvoorbeeld nooit een gewoonte geweest.’ Voor hen is er de fietsles voor volwassenen, gerund door zijn collega Carole Silvertand. In enkele lessen stoomt ze haar cursisten klaar. ‘Aan het einde stappen ze juichend van de fiets af’, zegt Silvertand met een grote grijns. ‘Fietsen geeft vrijheid!’