In Estland kennen ze de Russen: ‘Als je zegt dat je bang bent, geef je Poetin groen licht’

De angst om Rusland te provoceren leeft in Estland minder dan in West-Europa, zegt Kristi Raik van de denktank International Centre for Defence and Security (ICDS) in Tallinn. In 1991, toen de Sovjet-Unie uiteenviel, hielden Estse burgers met hun blote handen de Russische tanks tegen die naar de tv-toren in Tallinn oprukten. ‘Als de Baltische staten bang waren geweest om Rusland te provoceren, waren ze nooit onafhankelijk geworden’, zegt Raik.

‘Ik denk dat wij de Russen beter kennen dan jullie. Juist zwakte tonen is provocatie. In dat geval zien ze de mogelijkheid om verder te gaan’, zegt Indrek Kannik, directeur van het ICDS. ‘Wat doen we als Rusland chemische wapens of tactische kernwapens gebruikt? Zeggen we dan nog steeds dat we niet vechten? Het zal steeds moeilijker worden.’