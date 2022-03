Op 4 maart kwam er weer een kind bij de spoedeisende hulp binnen – Kirill, een peuter die door een scherf in zijn hoofd was geraakt. Zijn moeder en stiefvader wikkelden hem in een deken. Ze hoopten er het beste van, maar kregen het ergste te verduren.

‘Waarom? Waarom? Waarom?’, vroeg zijn snikkende moeder Marina Jatsko in de gang van het ziekenhuis, terwijl het medisch personeel hulpeloos toekeek. Zachtjes haalde ze de deken rond haar dode kind weg om hem te kussen en nog één keer zijn geur in te ademen onder de sluier van haar donkere haar.

Het was de dag waarop de duisternis voorgoed inviel – er was geen stroom en geen informatie meer. De Oekraïense televisie en radio deden het niet meer en de enige link met de buitenwereld was via autoradio’s. Daarop was alleen Russisch nieuws te horen, dat een wereld beschreef die niets met de werkelijkheid van Marioepol te maken had.

Toen het besef indaalde dat er echt geen ontsnappen mogelijk was, veranderde de stemming in de stad. Al snel raakte de schappen in de winkels leeg. ’s Avonds kropen de inwoners van Marioepol tegen elkaar aan in de ondergrondse schuilkelders; overdag gingen ze naar buiten om te halen wat er nog te halen viel, voordat ze weer ondergronds verdwenen.