De rust is wedergekeerd nu iedereen in de trein zit. Enkelen zitten op hun koffers in het gangpad. De verwarming staat hoog en de kinderen vallen één voor één in slaap. Een tienerjongen kijkt TikTokfilmpjes, zijn moeder scrolt door het laatste oorlogsnieuws op een Telegramkanaal.

‘Maak jij maar foto’s, en stuur ze via Instagram naar Poetin’, roept een 71-jarige vrouw Kamjanets-Podilsky tegen de fotograaf van de Volkskrant. ‘Mijn man is geboren in de Tweede Wereldoorlog en nu moet hij dit weer meemaken, het is toch ongelofelijk’, briest ze. ‘Rustig, rustig’, zegt haar 86-jarige man, die naast haar zit. ‘Er slapen hier kinderen. En bij schreeuwen is niemand gebaat.’

Hoewel zijn schoolvriendinnetje Katerina naast hem ligt te slapen, wil Aleksander zijn ogen niet sluiten. Liever toont hij nog wat foto’s op zijn moeders telefoon. ‘Dit is onze kat, een echte Maine Coon’, zegt hij trots. ‘En dit is mijn vader. Hij is in Oekraïne achtergebleven, past op de kat en het huis.’