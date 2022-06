De Turkana verloren in de afgelopen twee jaar driekwart van hun geiten, koeien, kamelen, ezels en schapen in deze regio. Dit laatste seizoen, dat tussen maart en juni regen had moeten brengen, was de genadeklap. ‘Het is verwarrend. Het land is groen, maar er zijn geen dieren meer en de magen zijn leeg’, zegt Sylvia Kai, vicevoorzitter van de gemeente Kaikor in de deelstaat. ‘Mensen sterven hier. In het kamp is niets te eten, geen water, er is helemaal niets. Mijn moederhart breekt als ik die ondervoede kinderen zie’, zegt ze als ze mistroostig door het kamp loopt.

De Keniaanse overheid, die vooral bezig is met de aankomende presidentsverkiezingen, heeft één keer voedsel gebracht. ‘Veel te laat en veel te weinig’, verzucht Kai. Als bestuur van de deelstaat staan ze machteloos tegenover de humanitaire ramp die zich onder hun ogen voltrekt. ‘Veehouderij is de backbone van onze samenleving. Nu mensen al hun vee kwijt zijn, is de economie ingestort.’