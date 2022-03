‘Waarom zij wel?’

Naast het prikkeldraad staat ook Alejandra Sánchez (24) uit de Mexicaanse deelstaat Michoacan. In haar armen hangt dochter Emily van 6, het slapende hoofd op haar moeders schouder. Sánchez kijkt schichtig, even vermoeid als alert. Ook zij ontvluchtte een oorlog, al staat die niet officieel zo te boek. ‘Mijn man is drugshandelaar’, zegt ze, ‘hij bedreigde me.’ Ze woonde in Apatzingán, een van de plaatsen waar het drugscollectief ‘Verenigde kartels’ in hevige strijd is verwikkeld met het machtige Jalisco-kartel. ‘Veel doden’, vertelt ze, ‘veel kogels.’ Drie dagen geleden pakte ze wat kleren bij elkaar en stapte met Emily in een bus naar het noorden.

Van de twee grensovergangen in Tijuana is San Ysidro de grootste, een betonnen vlakte die overdag is gevuld met een oneindige stroom auto’s noordwaarts waartussen bedelaars en straatventers hun peso’s bij elkaar sprokkelen. ’s Nachts baadt het beton in kunstmatig licht. Een parallel voetgangerspad houdt op bij een smalle doorgang bewaakt door een handvol Amerikaanse grenswachten. Terwijl de nacht vordert, wijzen de Amerikanen een voor een Oekraïense gezinnen aan: zij mogen door. Het gezelschap rond Alejandra slinkt. ‘We kunnen je niet helpen’, zegt een agent tegen haar, ‘vanwege de pandemie.’ Haar ogen worden vochtig.