‘We kunnen naar Sjevtjenkove en Kotljareve’, had de Oekraïense officier gezegd die ons zou begeleiden. Dat zijn twee dorpen aan de weg van Mykolajiv naar Cherson. Omdat bij de wegversperringen alleen legervoertuigen worden doorgelaten, had onze fixer, een vijftiger met de gevechtsnaam Andrea, via zijn contacten in het militaire hoofdkwartier deze escorte geregeld. Hij stond te wachten voor de dierentuin, in een auto in grof geverfde camouflagekleuren met een Litouws nummerbord – soldaten rijden hier bij gebrek aan materieel al lang rond in al dan niet geïmporteerde burgervoertuigen. Blijf 50 meter achter ons, waarschuwde hij, en zo waren we op weg gegaan, naar de rand van vrij Oekraïne.

‘Het ruikt hier nog steeds een beetje raar’, zegt Andrea. We zijn ongeveer een kilometer ten zuiden van het vliegveld van Mykolajiv gestopt. Hij loopt langs langwerpige hoopjes aarde aan de rand van een akker. De haastig begraven soldaten zijn inmiddels verplaatst, maar de dood is nog aanwezig. Tussen zwartgeblakerde boompjes staan de karkassen van tientallen pantservoertuigen, met soms alleen nog wat tandwielen of een kanonsloop tussen de hoopjes as, de rupsbanden slap hangend maar vastgeroest als oude fietskettingen. Overal patroonhulzen, kledingstukken, een nog niet ontplofte handgranaat. ‘We zeiden fuck you tegen deze gasten’, zegt Andrea, ‘en we hebben ze helemaal kapotgeschoten. Het was een belangrijk moment in de oorlog. Ze hadden geen idee wat hun overkwam.’