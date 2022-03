In de bossen en bergen van West-Oekraïne zit het gewapend verzet ingebakken in de cultuur

In heel Oekraïne is de bereidheid om de wapens op te nemen onder burgers groot, dat maakt de fabricage van molotovcocktails wel duidelijk. Maar hier in de Zuidelijke Karpaten is die bereidheid misschien nog wel groter. Verzet is hier een onlosmakelijk onderdeel van de geschiedenis; het loopt door familielijnen, het zit in het bloed.

In en na de Tweede Wereldoorlog werd hier veel verzet geleverd tegen de Polen, Duitsers en Sovjets, die deze regio beurtelings inlijfden. De verzetsstrijders, of partizanen, organiseerden zich in het zogenoemde Oekraïense Opstandelingenleger (OEPA), dat bestond van 1942 tot 1956. De eenheid die zich hier in de bergen ophield, was het actiefst en had de meeste manschappen aan het eind van WOII. Dat heeft alles te maken met de geografische ligging – de bergen en bossen zijn moeilijk in te nemen – maar ook met de zelfredzaamheid waarom de mensen hier bekendstaan.

De meeste mannen die vandaag bij de checkpoint staan, zijn geharde types: automonteurs, elektriciens, mannen die gewend zijn met hun handen te werken en die wel raad weten met een jachtgeweer. Enkelen zijn uit ander hout gesneden. Zoals Petro Pitletejtsjoek, een ietwat verlegen 19-jarige die een week geleden nog toerisme studeerde in de West-Oekraïense stad Ivano-Frankivsk. Nu is hij met zijn militiegenoten druk aan het bellen naar het centrale commando in het centrum van het dorp, een paar kilometer verderop. Pitletejtsjoek wilde een bedrijf opstarten in het toerisme, ‘maar nu ga ik doen wat iedereen in mijn familie al generaties doet: tegen de Russen vechten’.