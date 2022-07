In Bogotá neem je een knuppel mee op de fiets, tegen overvallers

De fiets kent zodoende een lange geschiedenis in Colombia, maar in recente jaren is het gebruik geëxplodeerd. Hoofdstad Bogotá, een urbane hoogvlakte op 2.600 meter omringd door imposante bergen, telde vorig jaar 1.535.640 fietsen, ruim een half miljoen meer dan Amsterdam (toegegeven, op 7 miljoen inwoners). Burgemeesters investeerden de afgelopen decennia in fietspaden, de pandemie gaf een flinke extra zet. In tien jaar tijd is het aantal tweewielers in de hoofdstad verdubbeld.

Op een woensdagochtend, de lucht kleurt nog rood, is het rond de rotonde Américas in het westen van Bogotá een gedrang van fietsende forensen. Ze wonen in de nabije arme wijken met namen als Patio Bonito, El Jazmin en Bosa Brasil, wijken van betonnen laagbouw, buurtwinkeltjes, veel grijs, weinig groen. Ze werken in het welvarende centrum 10 kilometer naar het oosten, daar waar de kantoren de hoogte in schieten.