Maar nu moesten ze dus vertrekken. Er zouden kantoren komen, zei de projectontwikkelaar.

Nadat Mout zichzelf ‘in een hoekje even therapeutisch had toegesproken’, besloot hij dat ze ‘van het negatieve iets positiefs’ zouden maken. De verhuizing werd een logistiek project, waar de jongeren van Walhallab van konden leren. Dozen inpakken, alles netjes coderen en dan hup, opstapelen in de Kruittoren of in een van de gehuurde zeecontainers. Want dat was nog wel een probleempje: ze hadden geen nieuwe locatie.

Terwijl het team van Walhallab – een man of acht sterk inmiddels – tijdelijk z’n intrek nam in de directiekamer van een bevriende schooldirecteur, kreeg Mout in het voorjaar van 2018 een waanzinnig aanbod.

De Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam ging verhuizen en alle apparatuur van de technische afdeling van het ziekenhuis moest weg. Was Walhallab misschien geïnteresseerd in een lastafel, een paar draaibanken en meer van dat alles? En zo was er weer een nieuw project waar ze de jongeren bij kon betrekken. ‘Het was een enorme logistieke klus’, zegt Mout, ‘die weken duurde en een schat aan machines en materialen opleverde.’

Het typeert Walhallab. Veel van de projecten die ze er met jongeren doen zijn echt. Dan maken ze een enorme gouden drol voor een museumexpositie over honden. Dan weer ontwerpen ze een nieuwe vergaderzaal in een regionaal hoofdkantoor van de Rabobank – en doen vervolgens zelf de verbouwing. Of ze veranderen, in de woorden van Mout, ‘het lelijkste betegelde schoolplein van Arnhem’ in ‘een fucking awesome belevenisschoolplein’. Ze maken scholen in een dag tot wel 50 procent energiezuiniger, samen met de leerlingen van zo’n school.

Het móét ook echt zijn, vindt Mout. Omdat het vrijblijvende er dan afgaat. Er staat iets op het spel. De jongeren weten dat ze zich nuttig maken. Dat het iets uitmaakt of ze komen opdagen of niet.

Wat is het geheim van Walhallab? De meesters en de jongeren noemen vaak dezelfde pijlers op waarop het succes rust. Bij Walhallab luisteren ze naar je, zeggen ze. Ze nemen je serieus. Ze bieden structuur. Ze geven kennis door. Ze dagen je uit. Ze vertrouwen je. En het maakt hier niet uit of je een label of een diagnose hebt.

Marco Mout voegt daaraan toe dat ze hier wars zijn van ‘de protocoldwang in de jeugdzorg’. Hij vertelt dat hij onlangs bij een zorgoverleg zat ‘waar met veertien man over één jongen’ werd gesproken. ‘Gemeente, school, zorgorganisaties. Het maakt me zo moedeloos. Al die theoretici met hun papierwinkels, protocollen en leerlijnen. Daar wordt zo’n jongen toch niet beter van? Kijk gewoon wat hij nodig heeft!’