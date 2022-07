De val van Boris Johnson diende zich aan op de regenachtige namiddag van 14 november 2020. Voor de ogen van persfotografen verliet Dominic Cummings met een kartonnen doos de ambtswoning van de premier, die hem zojuist had ontslagen. Vanaf dat moment had de stafchef één doel voor ogen: het neerhalen van de man die hij had groot gemaakt, en met wie hij een klein jaar voor zijn ontslag de grootste Conservatieve verkiezingszege in decennia had gevierd. Hij lekte informatie over de lockdownborrels naar zijn vrienden in de pers, met name vrienden die toch al een afkeer hadden van ‘Johnson de Brexiteer’.

Deze shakespeareaanse wraakoefening van Cummings maakte een voortijdig einde aan een bewogen premierschap, dat bijna drie jaar heeft geduurd – ongeveer even lang als dat van zijn voorganger, de door Johnson ten val gebrachte Theresa May. In een recent interview met Suzanne Moore beweerde Cummings dat Johnson vanaf het winnen van de verkiezingen handelde alsof zijn voornaamste doel bereikt was: premier worden. ‘Zijn houding was van ‘Ik heb het zwaarste achter de rug, de verkiezingen, nu is het tijd om mezelf te vermaken.’’ Dat deed hij, zo is gebleken, met zijn vrouw Carrie als gangmaker.

Tijdens zijn jaar op Downing Street had Cummings met eigen ogen kunnen waarnemen wat de achilleshiel van zijn baas was: zijn laconieke omgang met regels. Johnsons houding doet denken aan een beroemde uitspraak van de Britse oorlogsheld Douglas Bader: regels zijn voor domme mensen om zich eraan te houden, voor de wijzen zijn ze slechts een richtlijn. De praktische uitvoering daarvan was zichtbaar tijdens de corona-lockdowns. Terwijl Johnsons landgenoten grote offers brachten omdat hij dat hun had opgedragen, werd er onder zijn toeziend oog geborreld en gefeest in het hart van de macht, en tot diep in de nacht.