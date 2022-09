Wat een kopje koffie zegt over de prijsverschillen in Nederland

De prijzen lopen de afgelopen maanden razendsnel op in Nederland. Op het kassabonnetje, op de energierekening en bij de pomp: inflatie is lange tijd niet meer zo zichtbaar geweest. Maar er is ook veel niet bekend. Bijvoorbeeld hoe groot de prijsverschillen door het land zijn en of de prijsstijging op sommige plekken harder gaat dan in andere regio’s – die gegevens houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet bij.

De Volkskrant deed daarom onderzoek naar regionale prijsverschillen. Geïnspireerd door de Big Mac-index van The Economist – die bijhoudt hoeveel de burger van McDonald’s kost in verschillende landen ter wereld – vroegen we lezers de prijs van een cappuccino in het café, op het terras of to-go door te geven door heel Nederland (en een foto van een menukaart of het bonnetje bij te voegen als bewijs).

We kozen de cappuccino omdat het een luxeproduct is dat symbool staat voor de welvaartsstijging van de afgelopen twintig jaar, en voor velen beschikbaar is. Een andere reden om deze Cappuccino-index te presenteren: inflatie is een abstract getal uitgedrukt in procenten. Koffie met opgeklopte melk is veel concreter.

Uit de bijna duizend bonnen die we ontvingen, maken we op dat een cappuccino in Nederland – in een restaurant, of to-go in de zomer van 2022 – gemiddeld 3 euro kost. Ruim de helft van alle etablissementen hanteert een prijs tussen de 2,75 en 3,25 euro.