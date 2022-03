Hoe stemde uw buurt bij de verkiezingen voor de gemeenteraad?

De Volkskrant verzamelde, in samenwerking met Open State Foundation, de uitslagen van alle wijkcentra, gemeentehuizen en schoolgebouwen waar u voor de gemeenteraad kon stemmen. Daaruit blijkt dat de PvdA lang niet overal in Amsterdam de grootste was, GroenLinks in een aantal stembureaus in Edam-Volendam flink won, en D66 in het gemeenschapshuis De Haammaeker in het Limburgse Leudal ruim 40 procent van de stemmen kreeg. Speur zelf op de kaart naar opmerkelijke uitslagen en ontdek hoe er is gestemd in uw stemlokaal. Resultaten van stembureaus waar meerdere dagen is gestemd zijn zo veel mogelijk samengevoegd.